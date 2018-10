MILWAUKEE — Yasiel Puig a envoyé la balle de Jeremy Jeffress tout juste derrière le mur du champ centre, un circuit de trois points en sixième manche, et les Dodgers de Los Angeles se sont qualifiés pour la Série mondiale pour une deuxième année consécutive grâce à un gain de 5-1 devant les Brewers de Milwaukee, samedi soir, lors du septième duel de la série de championnat de la Ligue nationale.

Suite à un décevant revers de 7-2 qui a prolongé la série un match de plus, les Dodgers ont retrouvé leur marque de commerce et ont fait payer les Brewers avec leur atout principal: la longue balle.

Un an après s’être inclinés devant les Astros de Houston lors du septième affrontement de la Série mondiale, les hommes de Dave Roberts auront la chance de renverser la vapeur. La formation de Los Angeles aura rendez-vous avec les Red Sox de Boston mardi soir au Fenway Park pour y disputer le premier match de la Série mondiale.

Après avoir commis deux erreurs coûteuses au champ droit — en première et en troisième manche — Puig a redonné le sourire à ses coéquipiers lorsque la balle a finalement abouti l’autre côté du mur après avoir fait un rebond le long de la rampe, creusant l’écart 5-1 alors qu’il y avait deux retraits.

Dès les premiers instants de la rencontre, Puig a permis aux Brewers de se forger une avance d’un point. Sur la longue balle de Christian Yelich, le voltigeur de droite a tenté de sauter pour éviter la catastrophe, mais a mal jugé la hauteur de la frappe et s’est retrouvé à frôler la balle avant qu’elle ne tombe l’autre côté du mur.

Tirant de l’arrière 1-0 après une manche, les Dodgers ne se sont toutefois pas laissé abattre.

Machado, qui n’a pas été en mesure d’atteindre les sentiers la veille, a réveillé les troupes en réalisant un amorti sur un compte complet., s’attirant les huées de la foule rassemblée au Miller Park.

La technique de Machado a porté ses fruits.

Avec son coéquipier au premier coussin, Cody Bellinger a propulsé la balle à 425 pieds du marbre pour rapidement donner les devants 2-1 aux visiteurs.

Le partant des Dodgers Walker Buehler a mis un terme à la menace en fin de deuxième manche alors qu’il y avait deux frappeurs au premier et au deuxième but en forçant Jonathan Schoop à frapper un roulant en direction de l’arrêt-court. Bueler a limité les dégâts n’accordant qu’un seul point en six coups sûrs et retirant sept frappeurs sur des prises.

Chris Taylor a sauvé les meubles en cinquième manche, alors que les Brewers se faisaient une fois de plus menaçants. Yelich semblait avoir réussi une fois de plus à claquer une longue balle jusqu’à ce que le voltigeur de gauche, qui courait en direction du champ centre, ferme son gant sur la balle en plongeant désespérément vers le mur pour effectuer le dernier retrait de la manche.

Son effort a finalement été bien récompensé par Puig dès la manche suivante.

Ryan Madson (1-0) s’est mérité la victoire en conservant le pointage intact en sixième manche, avec deux retraits au bâton.

Jhoulys Chacin (1-1) a rapidement été relevé de ses fonctions après deux manches de travail au monticule. Le partant des Brewers concédé deux points en trois coups sûrs et deux buts sur balles.