EDMONTON — Juuse Saros a repoussé les 31 rondelles dirigées vers lui pour réaliser un blanchissage et les Predators de Nashville ont encaissé un cinquième gain consécutif en vertu d’une victoire de 3-0 devant les Oilers d’Edmonton, samedi soir.

P.K. Subban, Viktor Arvidsson et Roman Josi ont noirci la feuille de pointage du côté des Predators (7-1-0), qui sont parfaits jusqu’à présent cette saison sur la route en quatre matchs. Mattias Ekholm a obtenu deux mentions d’assistance.

Les Oilers (3-3-0) ont vu leur séquence de trois victoires se briser.

Les deux gardiens ont fermé la porte lors des vingt premières minutes de jeu, alors que les visiteurs ont tenté sept tirs en direction du gardien partant des Oilers Cam Talbot. Saros a fait face à quatre tirs.

Les Predators ont dénoué l’impasse alors qu’il restait 6:46 à écouler au deuxième engagement avec un but en désavantage numérique. Ils ont doublé leur avance une minute et demie plus tard après un superbe jeu de passe orchestré par Arvidsson, qui a déjoué Talbot d’un tir des poignets.

Josi a mis le match hors de portée dans la dernière minute de jeu en ajoutant un but dans un filet désert.