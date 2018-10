SAN JOSE, Calif. — Brent Burns a enfilé son premier but de la saison et Logan Couture a marqué son quatrième filet en deux matchs pour permettre aux Sharks de San Jose de vaincre les Islanders de New York 4-1, samedi soir.

Timo Meier et Joonas Donskoi ont également fait mouche pour aider les Sharks à conclure leur séquence de deux matchs à domicile avec un second gain et de compléter leur revanche pour la défaite de 4-0 qu’ils ont subi aux dépens de la formation new-yorkaise un peu plus tôt ce mois-ci.

Martin Jones a effectué 24 arrêts pour récolter une deuxième victoire consécutive après avoir encaissé trois revers à ses quatre premiers départs.

Brock Nelson a été l’auteur du seul but des Islanders, qui ont terminé leur séquence de matchs à l’étranger avec un dossier peu reluisant de 1-3. Robin Lehner a repoussé 37 rondelles après avoir blanchi les Sharks le 8 octobre.

Les Sharks ont amorcé la saison avec de grandes attentes face à la production de leur ligne bleue après avoir acquis le défenseur récidipendaire de deux trophées Norris Erik Karlsson des Sénateurs d’Ottawa. Burns a également remporté le trophée Norris et les deux ont été choisis comme étant les meilleurs défenseurs des dernières années.

Pourtant, aucun d’entre eux n’avait encore inscrit de but jusqu’à ce que Burns trouve le fond du filet à quatre contre quatre en deuxième période.