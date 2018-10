LONDRES — Les Titans ont joué le tout pour tout mais la passe de Marcus Mariota n’a pas trouvé preneur et les Chargers de Los Angeles ont mérité une quatrème victoire de suite, dimanche, battant le Tennessee 20 à 19, au Wembley Stadium.

Les Titans venaient de s’approcher à un point avec une réception d’une verge pour un touché, par Luke Stocker. On croyait le club arrivé au même point avec une incursion de trois verges de Mariota, mais la reprise a montré que son épaule gauche a touché le sol à la porte des buts, avant qu’il étende le bras pour que le ballon atteigne les buts.

Et donc avec une trentaine de secondes à disputer, le Tennessee a voulu gagner sur un converti de deux points, plutôt que d’aller en prolongation avec un converti d’un point.

Ils ont échoué une première fois en misant sur la passe, mais Casey Haward fils avait retenu. À leur prochaine occasion, toujours en quatrième essai et les buts, la passe de Mariota a semblé être déviée par Adrian Philips. Le groupe de Mike Vrabel a bien tenté un botté court pour reprendre le ballon, mais Keenan Allen s’est jeté sur le ballon.

Philips Rivers a cumulé 306 verges pour les Chargers (5-2), complétant deux passes de touché.

Tyrell Williams a capté une de ces passes payantes, pour 75 verges. Il a totalisé 118 verges de réceptions, saisissant quatre passes. Depuis trois matches, il a fourni trois touchés, 10 attrapés et 202 verges.

L’autre passe de touché a été de 55 verges à Mike Williams, sur un tracé en diagonale vers le flanc droit.

Allen a obtenu 72 verges de réceptions. La défense a inscrit deux sacs, ainsi qu’une interception de Denzell Perryman.

Mariota a récolté 237 verges aériennes. Pour la première fois en carrière, il a été victime d’une interception à l’intérieur du 20 adverse, tard au deuxième quart.

Tajae Sharpe a inscrit 101 verges en sept attrapés et Dion Lewis 91 verges, en 13 courses, mais les Titans ont quant même subi un troisième revers d’affilée.

Le match a été disputé devant 84 301 personnes, lors du 20e match disputé au Wembley Stadium. De tels événements ont débuté en 2007.

Les Chargers se débrouillaient sans le demi offensif Melvin Gordon, qui est blessé à l’arrière de la cuisse. Gordon en est déjà à neuf touchés cette saison.

Los Angeles a conclu la première demie en avance 10-6. Les Titans menaçaient tardivement, à la ligne de 9 adverse, quand la passe de Mariota a été déviée par Melvin Ingram III et saisie par Perryman.

Le Tennessee a pris les devants dans la sixième minute du match, avec un placement de 28 verges de Ryan Succop.

La réplique n’a pris qu’un jeu, Williams captant une longue passe de touché de Rivers, du côté gauche. Une quarantaine de verges sont venues après l’attrapé.

Tard au premier quart, Mike Badgley a fourni un botté de précision de 29 verges, portant le score à 10-3 Chargers. Au début du deuxième engagement, Succop a gardé les siens dans le match, s’acquittant de son boulot sur 32 verges.

Au milieu du troisième quart, Derrick Henry a atteint la zone des buts avec une course d’une verge, réduisant le coussin des Chargers à 17-13.

Los Angeles a récolté des points importants au début du quatrième quart, après que la période précédente ait pris fin sur un attrapé de 13 verges d’Allen.

Un jeu renversé a donné neuf verges, courtoisie d’Austin Ekeler. Le jeu suivant a flanché mais sur un troisième essai et quatre verges, Rivers et Allen ont livré la marchandise avec une connexion de sept verges. La montée s’est conclue avec un placement de 28 verges de Badgley, avec 12:29 au cadran. 20-13 L.A., à ce moment.

Lors de la poussée suivante des Titans, Sharpe a réussi un attrapé de 16 verges au milieu du terrain, mais ses coéquipiers n’ont pas enchaîné. Sur un troisième essai et sept, Corey Davis a raté ce qui était une passe facile à saisir, qui aurait rapporté une quinzaine de verges. Et à partir de 51 verges, le botté de Succop est allé trop à gauche. Plus tôt dans la montée, Taywan Taylor a manqué d’opportunisme en laissant passer une passe très honorable alors qu’à découvert, près du 50.

Les Titans vont entamer leur semaine de repos et vont rejouer à l’étranger le 5 novembre, face aux Cowboys de Dallas.

Les Chargers obtiennent aussi une semaine de répit. Leur prochain match aura lieu le 4 novembre, à Seattle.