STOCKHOLM — Stefanos Tsitsipas est devenu le premier Grec à remporter un tournoi de l’ATP, dimanche, battant Ernests Gulbis 6-4 et 6-4 en finale, à Stockholm.

L’athlète de 20 ans a triomphé en 81 minutes, quand le Letton a envoyé un coup droit dans le filet.

Tsitsipas avait été vaincu par Rafael Nadal à ses deux finales précédentes.

Contre Gulbis, 145e au monde, Tsitsipas a remporté 80 pour cent des points au service, ne subissant pas de bris.

Classé 16e, Tsitsipas est le 12e joueur de l’ATP à remporter un premier titre cette année.

«Je suis très heureux d’être le premier Grec à mériter un titre, a dit le vainqueur. Espérons que plusieurs joueurs de mon pays pourront accomplir quelque chose du genre, j’en serais comblé.»

Gulbis avait une fiche de six en six en finales, sa plus récente remontant à 2014. Il a éliminé le favori John Isner en demi-finale.