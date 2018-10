JACKSONVILLE, Fla. — Blake Bortles a échappé le ballon lors du troisième jeu des Jaguars de Jacksonville lors de chaque demie et les Texans de Houston ont triomphé 20-7, dimanche.

Les Texans (4-3) ont gagné un quatrième match de suite grâce à ces deux revirements, qui ont mené à 10 points. Ils mènent la section Sud de l’Association Américaine.

Deshaun Watson a réussi une passe de touché même s’il a joué blessé aux poumons et aux côtes. Le porteur de ballon Lamar Miller a inscrit un touché au sol et amassé 100 verges par la course pour les Texans.

L’état de santé de Watson et la situation des Jaguars au poste de quart seront les sujets de discussion au cours de la prochaine semaine.

Cody Kessler a remplacé Bortles au troisième quart après son échappé. Kessler a lancé une courte passe de touché à T.J. Yeldon et il y a des spéculations qu’il pourrait amorcer la prochaine partie des Jaguars.

Les Jaguars (3-4) ont consenti un contrat de trois ans d’une valeur de 54 millions $US à Bortles, en février, alors qu’ils croyaient que le quart pouvait mener cette équipe en séries pour une deuxième année de suite. Bortles a tout simplement été médiocre dans les trois défaites consécutives de son équipe, lançant deux passes de touché et commettant huit revirements.

L’entraîneur-chef des Jaguars, Doug Marrone, en avait clairement vu assez lorsqu’il a procédé à ce changement de quart, dimanche. Marrone avait aussi laissé Bortles au bout du banc lors des matchs préparatoires de la saison 2017, mais il lui avait donné le rôle de partant neuf jours plus tard.

Les Jaguars tiraient de l’arrière 13-0 à la demie. Il s’agissait du troisième match de suite au cours duquel ils étaient incapables d’inscrire un point dans les deux premiers quarts. Les Jaguars ont été dominés 57-0 en première demie lors des trois dernières semaines.