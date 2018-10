EAST RUTHERFORD, N.J. — Kirk Cousins a lancé deux passes de touché, Latavius Murray a réussi deux majeurs au sol et les Vikings du Minnesota ont vaincu les Jets de New York 37-17, dimanche.

Le receveur des Vikings Adam Thielen est devenu le cinquième joueur de l’histoire de la NFL à amasser au moins 100 verges lors de sept matchs consécutifs. Il a capté neuf ballons pour des gains de 110 verges et un touché.

Murray, qui avait récolté 155 verges la semaine dernière, a conclu la rencontre avec 15 courses pour des gains de 69 verges. Il a aidé les Vikings (4-2-1) à remporter un troisième match de suite et à battre les Jets à l’étranger pour une première fois en six affrontements.

À sa première partie contre les Jets (3-4) après avoir refusé leur imposante offre pendant la saison morte, Cousins a réussi quelques gros jeux en deuxième demie. Alors que le match n’était pas encore décidé, le quart des Vikings a lancé une passe de touché de 34 verges à Aldrick Robinson, en quatrième essai.

Cousins, qui a complété 25 de ses 40 passes pour des gains aériens de 241 verges, a refusé une offre de trois ans d’une valeur de 90 millions $ US des Jets et il s’est entendu avec les Vikings pour six millions de moins. Les Jets se sont tournés vers le quart Sam Darnold, sélectionné au troisième échelon lors du dernier repêchage de la NFL.

La recrue a vu 17 de ses 42 tentatives par la voie des airs être captées pour des gains de 206 verges. Il a lancé une passe de touché à Chris Herndon, il a réussi un touché au sol, mais il a été victime de trois interceptions.