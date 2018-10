NEW YORK — Johnny Gaudreau et Garnet Hathaway ont tous les deux marqué deux buts et les Flames de Calgary ont battu les Rangers de New York 4-1, dimanche soir.

Les Flames avaient perdu leurs six dernières visites au Madison Square Garden, mais leur vitesse et leur opportunisme ont cette fois eu raison des Rangers.

David Rittich a effectué 44 arrêts pour les Flames, qui ont touché la cible trois fois ou plus lors d’un septième match consécutif.

Mika Zibanejad a été l’unique buteur des Rangers. Henrik Lundqvist a repoussé 22 des 26 rondelles dirigées vers lui.

Gaudreau a ouvert le pointage avec trois minutes à écouler au premier engagement, trompant la vigilance de Lundqvist grâce à un tir du revers. Hathaway a doublé l’avance des siens grâce à son premier but de la campagne. Sur la séquence, Gaudreau a récolté un 300e point dans la LNH.

Les Rangers revenaient d’une défaite en prolongation contre les Capitals de Washington. Ils n’ont trouvé le fond du filet que 19 fois lors des huit premiers matchs de David Quinn à la barre de l’équipe new-yorkaise.