BOSTON — La première rencontre de la Série mondiale entre les Dodgers de Los Angeles et les Red Sox de Boston sera disputée par temps froid, mais il semble que les deux clubs pourront éviter la pluie.

Les prévisions météo pour mardi soir laissent entrevoir un mercure oscillant près de 10 degrés Celsius vers 20h09, heure prévue du premier lancer. La température devrait baisser au fur et à mesure que le match progressera et les probabilités d’averses sont de 50 pour cent en après-midi, mais toute pluie devrait avoir cessé pour le début de la rencontre.

Il devrait faire encore un peu plus froid lors du match no 2 de mercredi. La série se déplacera ensuite vers Los Angeles, où les deux équipes peuvent s’attendre à du temps chaud et ensoleillé.

Alex Cora a désigné Chris Sale comme partant no 1 pour les Red Sox. Dave Roberts n’a quant à lui toujours pas confirmé qui sera son partant.

Les Dodgers, 23 fois champions de la Nationale, tenteront d’ajouter un septième sacre à leur palmarès, mais un premier depuis 1988. Les Red Sox participent quant à eux à une 14e Série mondiale, une quatrième en 15 ans. Ils l’ont remportée à leurs trois dernières participations, soit en 2004, 2007 et 2013.

—

Avec l’Associated Press