ATLANTA — Matt Ryan a lancé une passe de touché de 47 verges à Marvin Hall, Tevin Coleman a inscrit un majeur à la suite d’une course de 30 verges et les Falcons d’Atlanta ont battu les Giants de New York 23-20, lundi soir.

Ryan a complété ses 18 dernières tentatives de passe de la rencontre. Il a amassé 379 verges grâce à 31 passes réussies. Le vétéran quart a aidé les Falcons (3-4) à signer une deuxième victoire de suite.

Alors qu’ils détenaient une avance de 20-12 en fin de quatrième quart, les Falcons ont vu le botteur Giorgio Tavecchio, qui remplaçait Matt Bryant, réussir un placement de 56 verges, son plus long en carrière, pour sceller l’issue de la rencontre.

Faisant face à une des pires défensives de la NFL, les Giants (1-6) ont raté leur meilleure occasion d’entrer dans la zone des buts lorsqu’ils ont décidé d’y aller pour un touché en quatrième essai et une verge à franchir, au début du troisième quart.

La passe d’Eli Manning en direction du demi inséré Scott Simonson n’a pu être captée. Les Giants ont encaissé un quatrième revers de suite.

Manning a été victime de quatre sacs du quart, mais il a réussi 27 de ses 38 passes pour des gains aériens de 399 verges. Odell Beckham fils a capté huit ballons pour des gains de 143 verges et il s’agissait de son quatrième match de plus de 100 verges cette saison. Sterling Shepard a conclu la rencontre avec cinq réceptions pour un total de 167 verges.