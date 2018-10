NEW YORK — Les Jets de New York sont allés chercher du renfort au poste de receveur en faisant signer un contrat au joueur autonome Rishard Matthews, mardi.

Les Jets se retrouvaient à court de receveurs parce que Quincy Enunwa, qui mène l’équipe avec 22 attrapés, s’est blessé à la cheville et devra rater quelques semaines d’activités. Samedi, ils avaient libéré Terrelle Pryor en raison d’une déchirure à l’aine.

Ça n’allait guère mieux du côté de Matthews, qui à sa demande a été libéré par les Titans du Tennessee le mois passé, jugeant qu’il n’était pas assez utilisé. Il a capté trois passes pour des gains de 11 verges en trois matchs.

Pour faire une place à Matthews dans la formation, les Jets ont placé le nom du demi de sûreté Doug Middleton sur la liste des blessés. Ce dernier s’est déchiré un muscle pectoral contre les Vikings du Minnesota, dimanche.

Âgé de 29 ans, Matthews a signé une prolongation d’un an avec les Titans au mois d’août, menant la formation du Tennessee au total des verges par la passe (1740) et des touchés (13) au cours des deux dernières saisons.

En plus de six saisons dans la NFL, Matthews a réussi 228 réceptions pour des gains de 3147 verges et 21 touchés.