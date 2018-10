MONTRÉAL — Dans l’entourage du Canadien de Montréal, chaque référence à la saison 2017-2018 est accueillie plutôt froidement, ce qui est sans doute un peu normal quand on sait à quel point elle fut misérable. Pourtant, elle peut servir de point de référence à une tendance encourageante jusqu’à maintenant.

Après huit parties l’année dernière, le Canadien s’était fait reconnaître pour son incapacité à stopper les hémorragies. Tout avait commencé lors du deuxième match de la saison lorsque les Capitals de Washington s’étaient forgé une avance de 3-0 grâce à trois buts lors des trois premières minutes de jeu, dont deux en 26 secondes.

Deux matchs plus tard, lors de l’ouverture locale, les Blackhawks de Chicago avaient répété le coup en touchant la cible deux fois en 19 secondes avant que les Maple Leafs de Toronto ne marquent deux buts en 44 secondes le match suivant.

Et c’est sans compter ces nombreux buts accordés en début de période ou dans les derniers moments d’un tiers qui allaient soit donner le ton à un match, soit mener à un écrasement collectif.

Mais voilà que cette année, au même stade de la saison, il n’y a aucune hécatombe du genre.

Aucune équipe n’est parvenue à marquer deux buts en moins d’une minute face à la troupe de Claude Julien. Par ailleurs, il n’est arrivé qu’une seule fois où le Tricolore a cédé un but moins de 60 secondes après en avoir réussi un, le 15 octobre contre les Red Wings de Detroit, tard au premier vingt.

Or, lors de ce match, Tomas Tatar avait assommé les Red Wings en marquant moins de trois minutes plus tard, avec neuf secondes à écouler à la période. Le Canadien allait enchaîner avec deux buts en seulement 43 secondes tôt au deuxième vingt, chemin faisant vers une victoire de 7-3.

Mardi soir, ce fut au tour des Flames de Calgary de se faire éteindre par une avalanche de buts rapides. Trois, en fait, en trois minutes et 21 secondes, incluant celui de Jonathan Drouin, inscrit à 19:11, et qui permettait au Canadien de se forger un coussin de 3-1. Le Canadien l’a finalement emporté 3-2.

Le filet de Drouin était déjà le quatrième du Canadien cette saison en fin de période. Par ailleurs, la formation montréalaise a marqué deux buts lors de la première minute d’une période et en a inscrit trois moins de 60 secondes après avoir touché la cible une première fois.

Si l’on exclut, peut-être, le match de samedi à Ottawa, on ne voit jamais de relâchement chez les joueurs du Canadien, et personne ne se laisse abattre face à l’adversité. La plupart du temps, le Tricolore prend l’avance dans un match et parvient à la conserver.

«Comme je l’ai déjà dit, on ne pense plus à l’an dernier, a répondu Julien mardi soir lorsque questionné au sujet de ces tendances positives. On fait les choses de la bonne façon et on garde notre ‘focus’ pendant 60 minutes.»

Le défenseur Jeff Petry, qui a amorcé le bal en marquant le premier des trois buts du Canadien mardi, s’est permis une explication un peu plus élaborée.

«Je dirais que notre état d’esprit est d’aborder les matchs en établissant le ‘tempo’. Une équipe va connaître des difficultés si elle permet à l’adversaire de dicter le rythme et de prendre l’avance, car ça va la forcer à jouer du hockey de rattrapage. L’important, c’est de s’imposer et de se prendre en mains», a-t-il résumé.