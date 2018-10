TORONTO — Les Leafs roulaient à pleine vapeur après sept matches, dont six victoires, mais ils doivent maintenant se regrouper pour la première fois de la saison.

Après 33 buts en sept rencontres, ils ont marqué une seule fois à leurs deux derniers matches.

«Toutes les équipes veulent être la meilleure, a dit l’entraîneur des Maple Leafs, Mike Babcock. Pour ça, il faut se présenter et faire sa part à chaque match.»

Toronto s’est remodelé depuis qu’Auston Matthews a été choisi premier au total en 2016, et encore plus avec l’ajout de John Tavares comme joueur autonome, cet été. Mais quand vous êtes le club en vogue, l’adversaire veut encore plus avoir votre peau. Et composer avec ça est un apprentissage, dit Babcock.

«Si vous voulez jouer dans les grandes ligues, il faut que la volonté soit là au quotidien, mentionne t-il. C’est ça le défi.»

L’intensité a manqué ces derniers temps contre Pittsburgh et St. Louis, victorieux 3-0 et 4-1, tous deux à Toronto. Les Leafs n’ont pas voulu ou n’ont pas pu se retrousser les manches au centre de la glace.

«Tout le monde parlait de comment notre attaque fonctionnait à haut régime, a dit le centre Nazem Kadri, toujours en quête d’un premier but cette saison. Mais nous savions que ça allait se corser.»

Toronto (6-3-0) a misé fortement sur l’avantage numérique pour bonifier sa fiche. Et la brigade était classée deuxième de la LNH avant les matches de mardi. Il reste qu’on devra être plus créatif à cinq contre cinq, surtout face à des clubs imposants physiquement comme les Penguins, les Blues ou les Jets, qui seront les visiteurs mercredi.

«Nos rivaux sont très motivés et bien préparés, a résumé Kadri. Il faut juste s’entraider davantage, travailler plus fort dans les zones où on peut générer des occasions.»

Équipe finaliste dans l’Ouest au printemps, Winnipeg (6-2-1) compte notamment sur Blake Wheeler, Mark Scheifele et Patrik Laine, le deuxième choix en 2016. Les Jets ont remporté trois matches d’affilée, marquant 14 fois.

«Ils ont des joueurs de tout premier plan, qui n’ont pas besoin de beaucoup de temps ou d’espace, a dit Kadri. Ils peuvent constamment être une menace.»

Les Maple Leafs ont par ailleurs annoncé qu’ils vont entamer leur prochain camp d’entraînement à St. John’s. Toronto et Ottawa vont d’ailleurs disputer un match préparatoire au Mile One Centre.