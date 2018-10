BOSTON — Les as partants ont rapidement été exclus du premier match de la Série mondiale, où une performance de quatre manches est devenue la norme.

Les sorties de Clayton Kershaw et Chris Sale se sont avérées très brèves dans le premier duel entre les Dodgers de Los Angeles et les Red Sox de Boston. Les deux lanceurs ont été incapables d’obtenir un retrait en cinquième manche. Il s’agissait seulement de la quatrième fois où les partants du match no 1 de la Série mondiale étaient envoyés aux douches aussi rapidement et la première depuis 2004, une rencontre aussi disputée au Fenway Park.

Cela faisait une éternité qu’ils avaient quitté le monticule quand les Red Sox l’ont emporté 8-4 dans ce qui est devenu une prévisible guerre d’enclos.

«Je le dis tout le temps à mon fils: je n’ai jamais trouvé laide une victoire, a expliqué Sale dans un vestiaire bondé. Bien sûr, mes statistiques pour ce match ne sont pas les plus belles. Ce n’est pas exactement de cette façon que vous imaginez les choses. Mais on a une victoire et j’en suis très satisfait.»

Pendant un siècle, les as partants étaient les chefs de meute, prenant le monticule pour le match no 1 comme si c’était un droit de naissance et ne cédant pas leur place facilement. Pensez à bob Gibson il y a 50 ans, lançant un jeu blanc de cinq coups et 17 retraits sur des prises pour les Cardinals de St. Louis aux dépens des Tigers de Detroit.

Mais aucun artilleur n’a lancé de match complet pour amorcer une série depuis que Cliff Lee a aidé les Phillies de Philadelphie à battre les Yankees de New York en lever de rideau de la Série mondiale 2009. Le dernier jeu blanc et match complet en match no 1 a été lancé par Dave Stewart, des Athletics d’Oakland, contre les Giants de San Francisco en 1989. Luis Tiant, en 1975, et Babe Ruth, en 1918 — tous deux avec les Red Sox — ont aussi réussi cet exploit.

Les blanchissages à l’issue de matchs complets sont devenus aussi rares que les uniformes de flanelle et les crachoirs. Le premier duel de Série mondiale entre deux lanceurs sélectionnés sept fois au match des étoiles a été très loin d’un duel au monticule: Sale n’a duré que 91 lancers, tandis que Kershaw a quitté après 79.

Les Red Sox ont utilisé six releveurs; les Dodgers, quatre. Matt Barnes a succédé à Sale et a concédé le point égalisateur, mais il s’est retrouvé avec la victoire puisque les Red Sox ont repris les devants à leur retour au bâton en fin de cinquième.

«Les deux équipes ont le don de faire monter le nombre de lancers à chaque présence, ce qui signifie que vous devrez miser sur votre enclos, affronter des gauchers avec des gauchers, etc.», a déclaré le gérant des Dodgers, Dave Roberts.

Kershaw a porté sa fiche à 9-9 en matchs éliminatoires. Il a permis cinq points, sur sept coups sûrs et trois buts sur balles. Andrew Benintendi est devenu seulement le deuxième frappeur gaucher à obtenir trois coups sûrs en autant de présences en un match face au triple vainqueur du Cy Young, après Christian Yelich, en 2015.

«Je n’ai pas très bien lancé, a admis Kershaw. Ma glissante n’était pas très bonne (mardi). Elle était un peu à plat dans la zone des prises et ils m’ont fait payer le prix.»

Sale n’a pas fait beaucoup mieux, permettant trois points sur cinq coups sûrs et deux buts sur balles face à un rôle offensif exclusivement constitué de frappeurs droitiers— aucun frappeur ambidextre —, une première en Série mondiale.

En 2004, Tim Wakefield des Red Sox (trois manches et deux tiers) et Woddy Williams des Cards (deux manches et un tiers) ont connu des sorties plus rapides. Deux autres matchs no 1 ont vu les partants faire pire: Don Drysadale, des Dodgers, (deux manches) et Dave McNally, des Orioles, (deux manches et un tiers) dans le gain de 5-2 de ces derniers en 1966; ainsi que Wait Hoyt, des Yankees, deux manches et un tiers et Mule Watson, des Giants de New York, (deux manches), dans la victoire de 5-4 des Giants en 1923.

Il semble que c’est de cette façon que seront dorénavant utilisés les lanceurs.

«Tout le monde peut lancer n’importe quand, a déclaré Nathan Eovaldi, partant des Red Sox qui est venu lancer une huitième manche parfaite. Vous pouvez lancer plusieurs manches comme un seul frappeur. Il faut être prêt à tout en tout temps.»

Le baseball est devenu un jeu de confrontations, où les décisions sont dictées par l’accumulation de données.

«J’adore ça, j’aime le défi que ça représente, a déclaré le gérant des Red Sox, Alex Cora. Ils vont tenter de déjouer vos plans, envoyer des frappeurs d’urgence. Ils vont envoyer leurs releveurs. (…) Je déteste gérer l’autre équipe,mais vous devez porter attention à ce qu’ils font, aux joueurs encore disponibles et à quel moment vous croyez qu’ils vont les utiliser. Il faut déterminer à quel moment ces affrontements vous seront bénéfiques.»