Thierry Henry n’a pas été en mesure de remporter son premier match comme entraîneur-chef en Ligue des Champions, alors que ses protégés de l’AS Monaco ont été limités à un verdict nul de 1-1 sur la pelouse du Club Bruges.

Ce nul n’a rien fait qui vaille pour les deux clans, si ce n’est qu’il a nui à leurs chances de se qualifier dans le groupe A. Les deux clubs ont un point en trois duels.

Henry a tout de même stoppé la série de défaites des Monégasques à cinq. Moussa Sylla les avait placés en avant à la 35e minute. Il a eu l’occasion de doubler cette avance trois minutes plus tard, alors qu’il a raté une cage abandonnée.

Cette bourde a ouvert la porte à un retour de Bruges, qui a nivelé la marque une minute plus tard, quand Wesley Moraes a converti de la tête le centre de Hans Vanaken.

Sachant qu’ils avaient besoin des trois points, les deux équipes ont ouvert le jeu en deuxième demie, mais sans succès.

À Eindhoven, le capitaine du PSV Luuk de Jong a marqué le but égalisateur tard dans le match pour permettre aux siens de s’en sortir avec une nulle de 2-2 contre Tottenham, réduit à 10 joueurs.

Le club anglais s’était ressaisi après avoir accordé un but en première demie et semblait en voie de signer un gain de 2-1, jusqu’à ce que le gardien Hugo Lloris soit expulsé à la 79e minute pour une faute commise à l’endroit de Hirving Lozano, auteur du premier but du PSV Eindhoven.

De Jong a fait 2-2 à la 87e.

Les deux équipes inscrivent ainsi un premier point en trois matchs dans le groupe B.