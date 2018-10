HOUSTON — Lorsque les Texans accueilleront les Dolphins, jeudi, ce sera le jeune quart Deshaun Watson face à l’un des nombreux quarts avec qui ils ont fait fausse route, Brock Osweiler.

Ce sera le troisième départ d’affilée d’Osweiler à la place de Ryan Tannehill, blessé à l’épaule. Dimanche, il a aidé le club à signer un quatrième gain de suite, après trois revers.

Les Texans ont transigé pour repêcher Watson au 12e rang en 2017. Ils avaient envoyé Osweiler à Cleveland suite à une saison difficile, après que ce dernier ait accepté un contrat de 72 M $. Osweiler a finalement joué avec les Broncos, l’an dernier, avant de se joindre à Miami en mars.

Osweiler devait être la solution au poste de quart des Texans, mais il n’était plus le partant en décembre. Il avait commis trois interceptions avant la demie face aux Jaguars. On s’est tourné vers Tom Savage, mais il a subi une commotion cérébrale à son deuxième match comme partant.

Osweiler a bien joué en première ronde, aidant Houston à écarter Oakland. Mais au tour suivant, trois interceptions ont mené les Texans vers une défaite de 34-16 contre la Nouvelle-Angleterre. On l’a libéré deux mois plus tard.

«Tout le bruit ambiant, c’est pour essayer de donner plus d’ampleur à une situation, a dit Osweiler, qui a une fiche de 1-1 cette saison. Ça ne va pas m’affecter. La seule saison que j’ai eue avec Houston, je la considère comme réussie. Nous avons mérité un titre de section et avons gagné un match éliminatoire. Il n’y a pas d’amertume. Je me concentre à bien jouer et à tout faire pour nous aider à gagner.»

Watson, 23 ans, était peu au courant du roulement à sa position avant son arrivée. Mais il réalise que les partisans sont ravis de son rendement et emballés par son potentiel.

«C’est fabuleux de ressentir cet amour-là et de voir que les gens me considèrent comme un joueur autour de qui bâtir, a dit l’ancienne star de Clemson. Je dois juste continuer à faire ce que je peux pour aider l’équipe à gagner.»

Le porteur de ballon Lamar Miller, des Texans, est né et a grandi à Miami, jouant ensuite pour l’Université de Miami. Il a été choisi par les Dolphins en 2012 et a passé ses quatre premières saisons avec eux, avant de signer avec les Texans avant la saison 2016.

Miller a récolté 100 verges au sol la semaine dernière. Il veut approcher le match de jeudi comme tout autre, mais il admet que ça pourrait être difficile.

«C’est sûr que je veux bien faire, c’est d’où je viens, mentionne t-il. Je vais faire tout mon possible pour nous donner les meilleures chances de l’emporter.»

Le demi de coin Xavien Howard, des Dolphins, devrait être bien occupé avec DeAndre Hopkins, au troisième rang de la NFL avec 707 verges, en 47 attrapés.

«Il aime pousser, a dit Howard, auteur de trois interceptions cette année – un sommet dans la ligue, à égalité avec neuf joueurs. Il aime le jeu robuste. Ça tombe bien, moi aussi.»