BATHURST, N.-B. — Nikita Alexandrov a marqué deux buts et les Islanders de Charlottetown ont défait le Titan d’Acadie-Bathurst 6-1, mercredi.

Xavier Fortin, Brett Budgell, Cole Edwards et Thomas Casey ont été les autres buteurs des visiteurs, qui remportaient un cinquième match d’affilée.

Dakota Lund-Cornish a stoppé 15 tirs, ne cédant que devant Cole Rafuse, tard au troisième vingt.

Le Titan perdait un septième match consécutif, incluant trois blanchissages. Tyriq Outen a été bombardé de 56 rondelles.

Fortin a frappé en fin de première période de l’embouchure droite, profitant d’une rondelle libre.

Budgell a fait 2-0 tôt au deuxième tiers, sur un tir en apparence inoffensif.

Alexandrov a ensuite fait mouche dans la lucarne à partir de l’enclave, au début de la troisième période. Il a complété son doublé à 8:18 d’un angle restreint, du flanc droit.

Les Islanders ont ajouté deux filets en 34 secondes, avant la réplique de Rafuse.

Baie-Comeau 6 Québec 5 (fusillade)

Nathan Légaré a été le seul buteur en fusillade et le Drakkar a prévalu aux dépens des Remparts, 6-5. Chez le Drakkar, Ivan Chekhovich a récolté trois buts et deux passes, tandis que Gabriel Fortier a inscrit un filet et trois mentions d’aide.

Sherbrooke 4 Rouyn-Noranda 2

Félix Robert a brisé l’impasse au début du troisième vingt et le Phoenix a vaincu les Huskies, 4-2. Sherbrooke a donc balayé l’Abitibi, au lendemain d’un gain en prolongation à Val-d’Or.

Blainville-Boisbriand 2 Rimouski 5

Trois buts au premier tiers ont mené l’Océanic à la victoire contre l’Armada, 5-2. Dmitry Zavgorodniy a récolté un but et trois passes. Son filet a parti le bal et 53 secondes plus tard, Jimmy Huntington a porté le score à 2-0.

Victoriaville 1 Gatineau 4

Metis Roelens a obtenu un but et deux passes, aidant les Olympiques à stopper une série de six revers en battant les Tigres, 4-1. Les Olympiques ont marqué tous leurs buts sans réplique, à compter de la fin du premier vingt.