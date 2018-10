NEW YORK — Mike Hoffman a dénoué l’impasse en enfilant l’aiguille après seulement 33 secondes d’écoulées en prolongation et les Panthers de la Floride ont battu les Islanders de New York 3-2, mercredi soir.

Hoffman a couronné la remontée des Panthers en inscrivant un troisième filet sans riposte. Il s’agissait de son quatrième but cette saison.

Brock Nelson et Jordan Eberle ont également touché la cible du côté des Panthers, qui ont signé leur deuxième gain depuis le début de la campagne. Le gardien substitut James Reimer a réalisé 20 arrêts pour obtenir sa première victoire de la saison.

Frank Vatrano et Evgenii Dadonov ont tous les deux fait mouche pour les Islanders. Robin Lehner a pour sa part repoussé 38 des 41 rondelles dirigées vers lui.

Les Panthers ont écopé d’une pénalité pour avoir retardé le match avec moins de trois minutes à faire en temps réglementaire, mais les Islanders ont fermé la porte aux visiteurs et les deux équipes se sont retrouvées avec quatre joueurs sur la patinoire lorsque Mathew Barzal a été envoyé au cachot à 18:35.

Nelson et Eberle ont donné les devants 2-0 aux Islanders après 40 minutes de jeu, mais les Panthers ont fait bouger les cordages à deux reprises au troisième engagement pour niveler la marque.