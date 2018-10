LAS VEGAS — Les Golden Knights de Vegas ont consenti une prolongation de contrat de six saisons et 35,7 millions $ US au défenseur Nate Schmidt, qui purge présentement une suspension.

L’équipe a annoncé la nouvelle tard mercredi soir, après avoir encaissé un revers en tirs de barrage de 3-2 face aux Canucks de Vancouver. Schmidt touchera un salaire moyen annuel de 5,95 millions $.

Âgé de 27 ans, Schmidt a été suspendu pour 20 rencontres le mois dernier puisqu’il a violé la politique antidopage de la LNH. Il pourra réintégrer les activités de l’équipe à compter du 18 novembre.

Schmidt a été le joueur le plus utilisé par les champions de l’Association de l’Ouest la saison dernière avec un temps de jeu moyen de 22:14. En 76 matchs de saison régulière, il a récolté cinq buts et 31 aides. Schmidt a ajouté trois buts et quatre aides en 20 rencontres de séries éliminatoires, alors que les Golden Knights ont perdu en finale de la Coupe Stanley face aux Capitals de Washington.

En cinq saisons dans la LNH, Schmidt a accumulé 13 buts et 66 aides en 276 rencontres. Les Golden Knights l’ont acquis des Capitals de Washington via le repêchage d’expansion en 2017.