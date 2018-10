SÖLDEN, Autriche — Les projecteurs seront à nouveau tournés vers les Américaines Lindsey Vonn et Mikaela Shiffrin lors de la 53e saison de la Coupe du monde de ski alpin féminin.

Shiffrin commencera sa quête vers un troisième titre général avec la présentation du premier slalom géant, samedi, tandis que Vonn attendra la fin novembre et l’arrêt à Lake Louise pour tenter de fracasser un record.

Vonn a 82 victoires à son palmarès, quatre de moins que le record de tous les temps en Coupe du monde de ski alpin appartenant au Suédois Ingemar Stenmark.

La détentrice de quatre grands globes de cristal et trois médailles olympiques, qui prendra sa retraite au terme de la campagne, a affirmé sur les réseaux sociaux cette semaine que «peu importe les records, je suis fière de qui je suis et de ce que j’ai accompli au cours de ma carrière. Je n’ai plus rien à prouver à moi-même ou à quiconque.»

Vonn a allégé son calendrier en se concentrant sur les épreuves de vitesse et elle sera contente de répéter ses performances de la dernière saison, quand elle a inscrit cinq victoires.

De son côté, Shiffrin a accumulé 12 victoires la saison dernière, incluant les cinq premières épreuves à l’horaire, un record.

Elle a été si dominante au cours des dernières années que si elle parvient à éviter les blessures, tout autre résultat qu’un autre titre général serait une surprise majeure. Elle deviendrait la quatrième femme à gagner un troisième titre saisonnier de suite après Vonn (2008-10) et les Autrichiennes Petra Kronberger (1990-92) et Annemarie Moser-Pröll (1971-75).

«Je me concentre sur mon entraînement quotidien, sur la manière dont je skie, et d’une course à l’autre, a dit Shiffrin, qui devrait ajouter des épreuves de vitesse à son horaire. C’est plus facile pour moi de tout compartimenter.»

Avec 32 victoires en slalom à son palmarès, Shiffrin devrait rapidement fracasser le record de 35 de l’Autrichienne Marlies Raich, mais l’Américaine refuse de penser aux records.

«C’était plus facile au début, quand seulement mes attentes étaient importantes, a-t-elle noté. Je veux être rapide et bien skier. Je skie toujours mieux quand je me concentre sur ma performance, sur mes virages et ma technique, et non sur les résultats.»

La Suissesse Wendy Holdener devrait être la rivale principale de Shiffrin cette saison. Spécialiste des épreuves techniques, elle a été la seule autre skieuse outre Shiffrin à franchir les 1000 points.

Holdener a gagné une épreuve, un combiné présenté en Suisse, mais elle est montée 10 fois sur le podium, incluant cinq deuxièmes positions derrière Shiffrin.

Elle espère améliorer ses performances en slalom et en slalom géant pour réduire l’écart avec Shiffrin.

«Lors de chaque course, il y avait quelque chose dont je n’étais pas contente, a raconté Holdener. Je sais où j’ai perdu du temps et j’espère corriger la situation cette saison.»

Les Québécoises Marie-Michèle Gagnon et Valérie Grenier seront aussi du rendez-vous à Sölden samedi, tout comme la Torontoise Candace Crawford. Du côté, masculin, Brodie Seger, de North Vancouver, Erik Read, de Calgary, Jack Crawford, de Toronto, et Trevor Philp, de Calgary, seront de la partie, dimanche.

Gagnon sera de retour sur les pentes après avoir passé la dernière saison à se rétablir d’interventions chirurgicales subies au genou et à l’épaule en décembre 2017.

«Je me sens très forte et je me prépare pour cette course depuis déjà plusieurs mois. Je ne ressens aucune douleur au genou ni à l’épaule», a-t-elle affirmé, dans un communiqué.

Grenier effectue également un retour après une opération, elle qui souffre de douleurs chroniques aux tibias.