NEW YORK — Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, a décidé de maintenir la suspension de 20 matchs contre l’attaquant des Capitals de Washington Tom Wilson pour une mise en échec à la tête d’un rival au cours du calendrier préparatoire.

Bettman avait entendu l’appel de Wilson lors d’une audience le 18 octobre, à New York.

Wilson avait été suspendu le 3 octobre par le département de la sécurité des joueurs pour une mise en échec dangereuse à l’endroit de l’attaquant des Blues de St. Louis Oskar Sundqvist, le 30 septembre. Il avait écopé une punition de match pour mise en échec à la tête et avait été expulsé de la rencontre.

Sundqvist a subi une commotion cérébrale et des lacérations au visage lors du contact. Il a raté les huit premiers matchs de la saison des Blues, mais devait effectuer un retour au jeu face aux Blue Jackets de Columbus, jeudi soir.

Wilson est considéré comme récidiviste selon la convention collective et perdra plus de 1,2 million $ US en salaire. Ce montant sera remis au fonds d’urgence des joueurs.

L’Association des joueurs de la LNH a sept jours pour faire appel au nom de Wilson devant un arbitre neutre.

Âgé de 24 ans, Wilson a récolté 14 buts et 21 aides en 78 rencontres régulières la saison dernière. Il a ajouté cinq buts et 10 aides en 21 matchs lors des séries éliminatoires, aidant les Capitals à remporter la coupe Stanley.

Wilson a signé un contrat de six saisons et 31 millions $ avec les Capitals au cours de la saison morte.