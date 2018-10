MILWAUKEE — Darnell Coles a quitté son poste d’instructeur des frappeurs des Brewers de Milwaukee, jeudi, et l’équipe a congédié l’instructeur des releveurs Lee Tunnell et l’entraîneur athlétique en chef Dan Wright.

Le directeur général des Brewers, David Stearns, a mentionné que Coles avait informé l’équipe qu’il cherchait d’autres opportunités d’emploi après quatre ans comme instructeur des frappeurs.

Coles a supervisé un groupe qui a terminé au quatrième rang de la Nationale avec une moyenne de puissance de ,747 cette saison, mais qui a éprouvé des ennuis en séries, surtout dans la série de championnat de la Nationale.

Jason Lane, l’adjoint de Coles, est considéré comme le remplaçant de choix, mais il aura aussi le droit de chercher d’autres opportunités d’emploi, selon Stearns.

Stearns a indiqué que les Brewers avaient connu du succès avec Coles, mais qu’il était simplement prêt à relever de nouveaux défis.

Tunnell avait été nommé instructeur des releveurs par intérim à mi-chemin de la saison 2012, quand Stan Kyles a été relevé de ses fonctions. Tunnell a géré un groupe de releveurs qui s’est avéré un des meilleurs du Baseball majeur, terminant la saison au deuxième rang pour la moyenne de points mérités (3,47).

Stearns a mentionné que le reste du personnel du gérant Craig Counsell allait revenir pour la prochaine saison, soit l’instructeur des lanceurs Derek Johnson, l’instructeur de banc Pat Murphy, l’instructeur au premier but Carlos Subero, l’instructeur au troisième but Ed Sedar et l’équipe médicale.