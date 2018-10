MONCTON, N.-B. — Après avoir concédé le premier filet du match, les Wildcats de Moncton ont frappé deux fois pendant la dernière minute de la première période et ont vaincu les Sea Dogs de Saint-Jean 5-2, jeudi soir, dans le seul match au programme de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Grâce à cette victoire, une troisième consécutive, les Wildcats (9-3-2) ont doublé les Voltigeurs de Drummondville au quatrième rang du classement général. Les Wildcats totalisent 20 points, un de plus que les Voltigeurs et deux de moins que les Mooseheads de Halifax, les meneurs du classement général.

Le Sea Dogs, détenteurs du 17e rang au classement général, ont subi une cinquième défaite consécutive.

Jeremy McKenna et Jakob Pelletier ont mené l’attaque des Mooseheads avec trois points chacun. McKenna a inscrit ses septième et huitième buts de la campagne en plus de participer au sixième de Pelletier.

Le premier but de McKenna a été inscrit à 19:44 de la première période, 23 secondes après celui de Mika Cyr.

Simon Le Coultre, dans un filet désert, a complété pour les Wildcats.

Yohan Plamondon, en première période, et Brady Burns, au milieu du troisième vingt, ont riposté pour les Sea Dogs.

Les Wildcats ont dominé 42-40 au chapitre des tirs aux buts.