NEWARK, N.J. — Kyle Turris a traversé la patinoire et il a déjoué Keith Kinkaid à 3:35 de la prolongation et les Predators de Nashville sont venus de l’arrière pour vaincre les Devils du New Jersey 4-3, jeudi soir.

Viktor Arvidsson, Filip Forsberg et Yannick Weber ont aussi touché la cible pour les Predators. Juuse Saros a réalisé 33 arrêts dans la victoire.

Nico Hischier a marqué deux buts et Damon Severson a été l’auteur de l’autre filer des Dvils, qui ont encaissé un troisième revers de suite. Kinkaid a stoppé 32 rondelles.

Kyle Palmieri a récolté trois mentions d’assistance, un sommet en carrière. Taylor Hall a ajouté deux aides pour les Devils.

Forsberg a créé l’égalité alors qu’il restait 6:20 à jouer en troisième période. Il a trouvé le fond du filet en avantage numérique pour son septième but de la campagne. Il s’agissait seulement du quatrième but des Predators avec un joueur en plus en 35 tentatives cette saison.