BUFFALO, N.Y. — Voici cinq moments marquants du match disputé jeudi soir au KeyBank Arena entre le Canadien de Montréal et les Sabres de Buffalo.

Un autre but rapide du Canadien

Pour la sixième fois en neuf matchs cette saison, le Canadien a inscrit le premier but du match, et il l’a fait rapidement. Il n’y avait que 77 secondes d’écoulées au cadran lorsque Max Domi a inscrit son troisième de la saison. Domi a battu Jeff Skinner de vitesse pour l’obtention de la rondelle en zone des Sabres et a décoché un vif tir des poignets qui s’est logé dans la partie supérieure gauche du filet de Carter Hutton.

Shaw frustré par Hutton

À peine deux minutes après avoir ouvert la marque, le Canadien est venu tout près de faire mouche une deuxième fois. Après que la rondelle eut été envoyée au fond du territoire des Sabres, Matthew Peca s’est servi de sa grande rapidité pour devancer Zach Bogosian et récupérer le disque. Sans faire ni une, ni deux, Peca a effectué une passe du revers d’une grande précision vers le devant du filet où Andrew Shaw avait été totalement oublié. Shaw a dirigé un bon tir sur réception mais Carter Hutton, bien posté devant son filet, a bloqué la rondelle et n’a pas donné de retour.

Pominville et Skinner frappent

Les Sabres ont dû patienter jusqu’à la deuxième moitié de la deuxième période avant de venir à bout d’Antti Niemi et ils y sont parvenus grâce à la combinaison Jason Pominville et Jeff Skinner. À son 997e match dans la LNH, Pominville a d’abord créé l’égalité 1-1 à 11:22 en poussant une passe de Skinner derrière Niemi lors d’une poussée à deux contre un provoquée par une bourde de Noah Juulsen en zone neutre. Quelque six minutes plus tard, Pominville a marqué son quatrième but de la saison en avantage numérique après que Skinner eut gagné sa bataille contre Jordie Benn pour la possession de la rondelle derrière le filet de Niemi. Le Canadien a réclamé une obstruction contre le gardien lorsque Pominville est entré en collision avec Niemi, mais la reprise vidéo a permis de déterminer que Jeff Petry avait provoqué ce contact en poussant Pominville.

Un quatrième point pour Kotkaniemi

Entre les deux buts de Pominville en deuxième période, Joel Armia a permis au Canadien de reprendre une avance de 2-1, aidé par la vitesse de Jesperi Kotkaniemi. Après un long lob de Xavier Ouellet qui a atterri profondément en zone des Sabres, Kotkaniemi a réussi à empêcher un dégagement illégal en devançant Zach Bogosian. Le travail de Kotkaniemi derrière le filet a permis à Armia de récupérer le disque, de contourner le filet et de glisser la rondelle entre le poteau et le patin gauche de Carter Hutton pour son deuxième de la saison.

Reinhart et Okposo frappent en troisième période

Pour un deuxième match consécutif à l’étranger, le Canadien a été incapable de préserver une avance. Forts d’une avance de 3-2 avec sept minutes à écouler, le Canadien a d’abord vu Sam Reinhart marquer son premier but de la saison, à la suite d’une belle passe de Jake McCabe. Puis, alors que l’annonceur-maison allait annoncer la dernière minute de jeu de la troisième période, Kyle Okposo a trouvé le fond du filet pendant un avantage numérique pour son deuxième de la saison.