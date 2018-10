SAINT-LOUIS — Boone Jenner et Anthony Duclair ont tous les deux enfilé l’aiguille deux fois et les Blue Jackets de Columbus ont effacé un retard de deux buts pour battre les Blues de St. Louis 7-4, jeudi soir.

Josh Anderson a récolté un but et une aide alors que David Savard et Seth Jones ont complété le pointage pour les Blue Jackets, qui ont mis fin à une série de deux revers. Joonas Korpisalo a repoussé 33 rondelles.

Artemi Panarin s’est fait complice de trois buts des siens tandis que Zach Werenski et Ryan Murray ont tous les deux amassé deux assistances pour les Blue Jackets.

Vladimir Tarasenko, Jaden Schwartz, Alexander Steen et Zach Sanford ont fait bouger les cordages pour les Blues, qui ont laissé filer une avance de deux buts dans un deuxième match de suite.

Le gardien des Blues Jake Allen a cédé quatre fois devant 21 tirs avant d’être remplacé par Chad Johnson en deuxième période. Les sept buts accordés par les Blues constituent leur pire total de la saison.