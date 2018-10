ST. PAUL, Minn. — Eric Fehr et Jonas Brodin ont inscrit leur premier but de la saison et le Wild du Minnesota a eu raison des Kings de Los Angeles 4-1, jeudi soir.

Devan Dubnyk a stoppé 23 lancers et il a récolté une aide pour le Wild, qui a gagné ses quatre dernières sorties. Mikael Granlund et Mikko Koivu ont complété la marque dans un filet désert.

Kyle Clifford a marqué l’unique but des Kings, qui ont perdu leurs six dernières parties et qui ont été dominés 29-8 au chapitre des buts. Jack Campbell a effectué 22 arrêts dans la défaite.

Les Kings ont fait bouger les cordages deux fois ou moins dans huit de leurs 10 matchs cette saison. Leurs cinq points au classement représentent le deuxième pire rendement de la LNH, devant les Red Wings de Detroit.

Le défenseur du Wild Ryan Suter a obtenu une mention d’assistance à son 1000e match en carrière dans la LNH. Il est le 325e joueur et le 109e défenseur de l’histoire de la ligue à atteindre ce plateau.

Suter est le 51e défenseur de l’histoire à avoir amassé 500 points et avoir pris part à 1000 parties.