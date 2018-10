CHICAGO — Alexandre Fortin a brisé l’égalité en deuxième période et les Blackhawks de Chicago ont battu les Rangers de New York 4-1, jeudi soir.

Patrick Kane et Jonathan Toews ont aussi pour les Blackhawks, qui ont signé une troisième victoire à leurs quatre dernières sorties. Alex DeBrincat a récolté un but et une aide alors que Corey Crawford a stoppé 18 rondelles.

Les Rangers ont quant à eux perdu pour une troisième fois à leurs quatre derniers matchs. Pavel Buchnevich a touché la cible tandis que Henrik Lundqvist a réalisé 33 arrêts dans la défaite.

Les deux équipes étaient nez à nez 1-1 quand Nick Schmaltz a manoeuvré avec la rondelle en zone adverse. Il a effectué une passe à Fortin qui n’a eu qu’à pousser le disque dans le filet.

Toews a marqué son 298e but en carrière dans la LNH, égalant Dennis Hull au sixième rang de l’histoire des Blackhawks.