EDMONTON — Evan Bouchard a marqué son premier but en carrière dans la LNH et les Oilers d’Edmonton ont signé un gain de 4-1 aux dépens des Capitals de Washington, jeudi soir.

Bouchard a trompé la vigilance de Braden Holtby lors d’un avantage numérique, en première période. À 19 ans et six jours, il est devenu le plus jeune défenseur de l’histoire des Oilers à faire bouger les cordages.

Ryan Nugent-Hopkins a conclu la rencontre avec un but et une assistance. Alex Chiasson et Connor McDavid ont aussi enfilé l’aiguille pour les Oilers, qui ont mis fin à une série de deux revers.

Andre Burakovsky a fourni la réplique pour les Capitals, qui ont perdu deux de leurs trois dernières parties.

Cam Talbot a effectué 31 arrêts pour les Oilers. Holtby a cédé trois fois devant 31 tirs du côté des champions en titre de la coupe Stanley.