HOUSTON — Deshaun Watson a égalé son sommet en carrière en lançant cinq passes de touché et les Texans de Houston ont triomphé 42-23 contre les Dolphins de Miami, jeudi soir.

Les Texans (5-3) ont signé une cinquième victoire consécutive. Il s’agit de leur plus longue séquence de succès depuis 2012.

Watson a maintenant lancé 34 passes de touché en carrière, lui permettant de devancer Dan Marino (32) au deuxième rang de l’histoire de la NFL à ce chapitre après ses 15 premières parties.

Le quart des Dolphins Brock Osweiler, qui a connu une saison difficile à Houston après avoir signé un lucratif contrat d’une valeur de 72 millions $ US en 2016, a lancé une interception et pour des gains de 241 verges à son troisième départ en remplacement de Ryan Tannehill.

Kenyan Drake a réussi un touché au sol et il a capté un ballon dans la zone des buts pour les Dolphins (4-4), qui ont perdu un deuxième match de suite.

La recrue Jordan Thomas a capté les deux premières passes de touché de sa carrière. DeAndre Hopkins a récolté 82 verges et il a inscrit deux touchés tandis que Will Fuller a obtenu 124 verges et il a enregistré un majeur pour les Texans.

Le porteur de ballon des Texans, Lamar Miller, qui a grandi à Miami et qui a disputé ses quatre premières saisons dans la NFL avec les Dolphins, a parcouru 133 verges au sol et il a réussi un touché. Il s’agissait de son deuxième match de suite de plus de 100 verges par la course.

Les Texans menaient par huit points quand Watson a lancé une passe de touché de 49 verges à Hopkins lors du premier jeu du quatrième quart, portant le pointage à 35-20.

Watson avait auparavant conjugué ses efforts à ceux de Fuller pour ajouter six points au compteur grâce à un majeur de 73 verges, qui faisait 28-17 Texans au troisième quart. Il s’agissait de la plus longue passe de touché en carrière de Watson et la plus longue réception de Fuller.

Les Dophins s’étaient approchés à 28-20 grâce à un placement de 41 verges avec moins d’une minute à écouler au troisième quart. Ces points sont survenus au terme d’une séquence au cours de laquelle Osweiler a lancé une passe de 46 verges à DeVante Parker. Jakeem Grant était le receveur visé, mais il a été plaqué durement en captant le ballon. L’objet a toutefois virevolté dans les mains de Parker.