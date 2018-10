GLENDALE, Ariz. — Clayton Keller et Brad Richardson ont marqué lors d’une poussée de trois buts en troisième période des Coyotes de l’Arizona, qui ont eu le meilleur 4-1 contre les Canucks de Vancouver, jeudi soir.

Keller a tiré avantage d’un revirement en zone adverse et il a porté le pointage à 2-1 à 3:55 du troisième engagement. Huit minutes plus tard, Richardson a touché la cible en désavantage numérique. Lawson Crouse a scellé l’issue de la rencontre dans un filet désert.

Les Coyotes ont mis fin à une série de deux revers à domicile et ils ont remporté trois de leurs quatre dernières parties.

Alex Goligoski a inscrit les Coyotes au tableau indicateur en deuxième période. Il s’agissait d’un premier but par un défenseur de l’équipe cette saison et un premier but à domicile.

Darcy Kuemper a stoppé 27 lancers pour les Coyotes en remplacement d’Antti Raanta. Ce dernier ratait un deuxième match de suite en raison d’un virus.

Darren Archibald a été le seul à tromper la vigilance de Kuemper. Anders Nilsson a effectué 26 arrêts devant la cage des Canucks.