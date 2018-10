MÉXICO — Kimi Raikkonen et Fernando Alonso, deux vétérans de la Formule 1, empruntent des chemins très différents dans la dernière portion de leur carrière.

À 39 ans, Raikkonen fait partie de l’écurie de pointe Ferrari, mais il a décidé de poursuivre son aventure en F1 en acceptant de se joindre à une équipe moins prestigieuse la saison prochaine avec Sauber. Alonso, âgé de 37 ans, tournait en rond chez McLaren et il a choisi de quitter la F1 à la fin de la saison.

Les deux anciens champions du monde se disent en paix avec leur décision.

«Je m’arrête parce que j’ai accompli tout ce que je voulais en F1», a déclaré Alonso avant le Grand Prix du Mexique ce week-end.

Il ne lui reste que trois courses à disputer en carrière en F1 et la foule locale va lui offrir un gros «Adios Alonso!». La course de Mexico attire l’une des plus importantes foules de la saison, et les amateurs sont invités à télécharger et à imprimer des masques du visage d’Alonso pour les porter lors du défilé des pilotes d’avant-course.

«Les prochaines courses vont être très émotives pour moi, a reconnu Alonso. Le Mexique est un endroit spécial parce que le public est très passionné de course automobile et qu’ils sont proches des pilotes. Ça va être une fête. Je souhaite être capable de leur offrir un bon spectacle.

«J’ai hâte à dimanche et de voir les masques, a-t-il ajouté. Ce sera quelque chose dont je me souviendrai pour toujours.»

Alonso peut se remémorer une belle carrière, mais qui n’a pas connu beaucoup de moments glorieux ces dernières années. Il a remporté ses championnats avec Renault en 2005 et 2006 et a terminé deuxième chez Ferrari en 2010, 2012 et 2013, bien que la saison 2013 ait été complètement dominée par Sebastian Vettel alors chez Red Bull.

Depuis, c’est la traversée du désert. Il n’a pas remporté une course depuis 2013. Son deuxième séjour en carrière chez McLaren a donné lieu à quatre années de frustration.

«Son départ se veut une grosse perte pour la Formule 1, a analysé le pilote Renault, Carlos Sainz. Je pense que c’est une question pour la Formule 1 et pour tout le monde de se demander pourquoi l’un des meilleurs pilotes s’en va et pourquoi nous ne pouvons pas avoir un plateau un peu plus compétitif.»

Alonso insiste pour dire que ce n’est pas son manque de succès qui l’incite à quitter la F1. Il a maintenant des intérêts différents en course automobile. Un retour aux 500 milles d’Indianapolis est possible après son expérience en 2017 où il était en voie de gagner avant une panne de moteur en fin de course. Il a fait partie de l’équipe gagnante aux 24 Heures du Mans cette année.

«Heureux du temps passé ici, reconnaissant envers les équipes, les amateurs et pour les succès auxquels je n’avais jamais rêvé il y a 20 ans. Maintenant, prêt à vivre d’autres expériences en sport automobile et dans la vie», a-t-il écrit sur son compte Twitter, vendredi.

Raikkonen a livré des batailles en course à Alonso, remportant son championnat en 2007 avec Ferrari.

«Le fait est que nous allons tous nous arrêter à un moment donné, a mentionné Raikkonen. Nous, les plus âgés, devons passer par là à un moment donné.»

Pas Raikkonen. Du moins pas encore.

Raikkonen connaît sa meilleure saison depuis son retour chez Ferrari en 2014. Il a remporté sa première victoire depuis 2013 au Grand Prix des États-Unis la semaine dernière. Ses neuf autres podiums cette saison permettent à Ferrari de batailler avec Mercedes pour le championnat des constructeurs. Mais il va se joindre à Sauber en 2019, qui occupe actuellement le neuvième rang du classement.

Raikkonen n’y connaîtra probablement pas autant de succès. Mais il voulait rester en F1 et sa nouvelle équipe est près de chez lui en Suisse. Il a déclaré ne pas nourrir de ressentiment envers Ferrari pour l’avoir remplacé à la faveur du jeune pilote de 21 ans, Charles Leclerc.

Raikkonen a essayé d’autres séries en course automobile lorsqu’il a opté pour les voitures de rallye en 2010 et tenté l’aventure du NASCAR en 2011. En 2012, il a effectué un retour en Formule 1. Et c’est là qu’il demeure, même si ce n’est pas au sein d’une équipe qui lui permettra de batailler pour la victoire.

«Je pense que les gens ne comprennent pas que je suis vraiment très heureux de ma décision. J’ai passé du temps avec Ferrari. J’ai remporté mon titre avec eux, a déclaré Raikkonen. Je veux relever différents défis… Ma famille sera heureuse, je suis heureux d’être avec ma famille.»

La victoire ne donne d’ailleurs plus lieu aux grandes célébrations pour lui. La fête après sa victoire au Texas a été modeste, a-t-il précisé.

«Il faut désormais beaucoup de temps pour récupérer, a déclaré Raikkonen. Ce n’est certainement pas la partie la plus agréable. Mais la course est toujours aussi plaisante.»