Le pilote canadien de la série IndyCar, Robert Wickens, est paralysé des pieds à la taille depuis ses blessures subies lors d’un accident pendant une course à Pocono en août.

Wickens, âgé de 29 ans, a actualisé ses progrès en matière de rééducation sur les médias sociaux et a posté, jeudi, une vidéo de son «premier transfert en tant que paraplégique». Elle le montrait en train de passer d’une table à son fauteuil roulant. Ses vidéos montraient depuis un mois qu’il travaillait tous les jours pour bouger de nouveau ses jambes, mais c’est la première fois qu’il confirmait publiquement sa paralysie.

«Je ne fais que poster des vidéos d’un petit mouvement de mes jambes, mais la réalité est que je suis loin de marcher seul, a écrit Wickens. Certaines personnes sont un peu confuses quant à la gravité de ma blessure. Je voulais donc vous en informer. Je n’ai jamais travaillé aussi fort pour autre chose dans ma vie, et je donne tout ce que j’ai pour raviver les nerfs de mes jambes.»

Wickens a récemment quitté un centre de réadaptation d’Indianapolis pour un autre au Colorado.

Il a été victime d’un grave accident à Pocono, le 19 août, et a subi une fracture à la colonne vertébrale, une lésion de la moelle épinière, une fracture du cou, des fractures du tibia et du péroné, des fractures aux deux mains, une fracture de l’avant-bras droit, une fracture du coude, quatre côtes fracturées et une contusion pulmonaire. Plus tôt jeudi, Tony Stewart, triple champion en NASCAR, a confié à l’Associated Press qu’il envisageait de revenir aux 500 milles d’Indianapolis à la suite de l’accident de Wickens.

Plus tôt cette semaine, une vidéo montrait que Wickens bougeait doucement chaque jambe et il déclarait qu’il danserait dans peu de temps. Il doit se marier en septembre prochain et sa fiancée Karli Woods publie également des vidéos sur Instagram de la rééducation de Wickens.