SOELDEN, Autriche — Le genou d’Aksel Lund Svindal, blessé de façon chronique, le faisait tellement souffrir à l’issue de la dernière saison que la retraite semblait sa seule option.

Mais le champion olympique de descente a refusé d’abandonner.

Même s’il ne s’est pas joint à ses coéquipiers norvégiens pour le camp d’entraînement estival, il évalue maintenant à «50 pour cent ses chances» de dévaler de nouveau les pistes au cours de la nouvelle saison, qui débute dimanche.

«Les semaines qui ont suivi les Finales de la Coupe du monde, j’ai conclu que je ne pouvais pas prendre de décision, car c’était une décision négative», a déclaré Svindal, âgé de 35 ans, vainqueur de deux titres olympiques et de cinq titres mondiaux, ainsi que deux championnats du classement général de la Coupe du monde.

Son genou droit a subi des lésions permanentes en janvier 2016, lorsqu’il s’est déchiré le ligament croisé antérieur et le ménisque lors d’une chute spectaculaire à Kitzbühel. Svindal est revenu à la compétition la saison suivante, mais il a dû renoncer prématurément, ayant également raté la saison précédente après s’être déchiré un tendon d’Achille alors qu’il jouait au football.

En mars 2018, après avoir complété une saison complète pour la première fois en trois ans et quelques semaines seulement après avoir décroché l’or aux Jeux olympiques de Pyeongchang, son genou était en piteux état.

Et cela ne s’est guère amélioré pendant les deux mois suivants.

«Je pouvais marcher, mais le genou me faisait toujours mal, a déclaré Svindal. Je me disais qu’il était impossible de m’entraîner pendant l’été et d’avoir à prendre des antidouleurs tous les jours.»

Mais en juin, il a pu commencer à faire de la musculation.

«C’était assez stable et il y avait des jours où le genou allait très bien», a-t-il mentionné.

Même si la suite de sa carrière était menacée, Svindal bénéficie toujours du soutien de son fournisseur d’équipements, Head, et de la fédération norvégienne de ski. Il n’allait pas rejoindre Kjetil Jansrud et Aleksander Aamodt Kilde pour la période de préparation habituelle, mais il travaillerait seul avec un horaire allégé.

Autrement son genou ne tiendrait pas le coup, mais il y avait aussi l’aspect mental.

«Lorsque vous vous entraînez avec un groupe d’athlètes en bonne santé, ça vous rappelle chaque jour que vous êtes blessé, a déclaré Svindal. Faire cela pour la troisième année consécutive est épuisant mentalement.»

S’il revient, il participera uniquement aux épreuves de descente et de super-G, car il n’a pas eu suffisamment de temps d’entraînement en slalom géant. Il envisage de participer à toutes les courses de vitesse, y compris aux championnats du monde à Are, en Suède, en février.

«C’est le plan A. Mais il y a aussi un plan B. Et un plan C, a-t-il dit. L’année dernière, je suis allé à la limite, peut-être au-dessus. Avec les Jeux olympiques, vous voulez pousser un peu plus, mais je ne peux pas en faire autant chaque année. Je dois être un peu plus prudent.»