MÉXICO — Les pilotes Red Bull Max Verstappen et Daniel Ricciardo ont enregistré les deux meilleurs chronos de la première séance d’essais libres en prévision du Grand Prix du Mexique de Formule 1, où Lewis Hamilton (Mercedes) peut concrétiser son championnat dès ce week-end.

Les Red Bull peuvent se mêler à la lutte pour la victoire avec Mercedes et Ferrari, dimanche. Verstappen est le champion en titre de la course et il a inscrit un chrono d’une minute 16,656 secondes à l’autodrome Hermanos Rodriguez. Ricciardo a terminé à ,483 de son coéquipier.

Hamilton peut remporter son cinquième titre en carrière s’il termine la course pas plus loin que septième. Il a obtenu le cinquième chrono de la séance initiale.

Sebastian Vettel (Ferrari), qui doit absolument gagner la course s’il espère prolonger le suspense jusqu’au prochain Grand Prix au Brésil, a fini septième.

Le Canadien Lance Stroll (Williams) n’a pu faire mieux que le 19e chrono à plus de trois secondes de Verstappen.

La séance s’est déroulée par un ciel ensoleillé, vendredi, mais ce pourrait être très différent pour la suite du week-end alors que les prévisions annoncent un potentiel de pluie et d’orages dans la région.