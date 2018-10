SÖLDEN, Autriche — Pour une deuxième année consécutive, les préparatifs hors-saison du skieur Marcel Hirscher ont été sérieusement perturbés.

Mais peu de gens doutent que cela nuise aux chances de l’Autrichien de remporter un huitième titre consécutif du classement général de la Coupe du monde de ski alpin, alors que s’ébranlera une nouvelle saison en fin de semaine.

L’an dernier, Hirscher a subi une fracture d’un os d’une cheville lors de sa toute première journée sur la neige, en août, ce qui l’a forcé à l’inactivité pendant toute la période qui aurait dû lui servir de préparation.

Néanmoins, il a gagné 13 courses en Coupe du monde, plus que lors de n’importe quelle année auparavant. Et non seulement a-t-il facilement mis la main sur un septième Globe de cristal, il a ajouté deux médailles d’or aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

Cette année, les préparatifs habituels de Hirscher ont de nouveau été interrompus, cette fois parce que son épouse, Laura Moisl, a donné naissance à leur premier enfant au début d’octobre.

«Pour moi, le sport est toujours venu en premier dans ma vie et ma vie privée passait toujours deuxième. Dorénavant, ça va changer», a reconnu Hirscher.

Le volet masculin de la saison de la Coupe du monde de ski alpin s’amorcera dimanche avec une épreuve de slalom géant sur le glacier de Rettenbach, 24 heures après le début de la saison chez les dames.

Non seulement Hirscher rate-t-il des journées d’entraînement sur neige, il ne s’empêchera pas de faire impasse sur certaines épreuves si ça s’avère nécessaire.

«Il se pourrait que l’on ait besoin de moi ailleurs, que je ne me déplace pas pour une course parce que quelque chose de plus important se passe ailleurs, a déclaré l’Autrichien. Plusieurs personnes m’ont dit que ce n’était pas inhabituel dans d’autres emplois.»

Toutefois, le boulot de Hirscher sort de l’ordinaire.

Depuis 2012, Hirscher se veut la force dominante sur le circuit masculin de la Coupe du monde. Aucun autre skieur, homme ou femme, n’a gagné le trophée le plus convoité sept fois en carrière.

Sa régularité en slalom et en slalom géant a toujours été la clé de ses succès, et Hirscher ne changera pas sa formule gagnante. Il a fait quelques tentatives dans les épreuves de vitesse, mais ce chapitre de sa carrière est terminé.

«Ça n’a aucun sens. Il faut trois ou quatre ans avant de bien connaître les parcours de descente, et une autre année avant d’y gagner de la rapidité. Donc, on parle d’un projet de cinq ou six ans. Je ne suis plus prêt à investir autant de temps.»

Même s’il compte abandonner les épreuves de vitesse et sauter certaines courses techniques ici et là, Hirscher est favori pour amasser assez de points pour terminer au sommet du classement, une fois de plus.

Lors des trois dernières saisons, ses marges victorieuses ont été astronomiques : 335 points sur Henrik Kristoffersen en 2018, 675 sur Kjetil Jansrud en 2017 et 497 sur Kristoffersen en 2016. Chaque victoire rapporte 100 points.

«Marcel a été le champion sept fois de suite, il est le favori, c’est certain», a déclaré Kristoffersen, qui devrait être le principal rival de Hirscher de nouveau cette année.

«C’est évident que nous voulons lui livrer la meilleure lutte possible.»