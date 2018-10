NEW YORK — Le voltigeur des Mets de New York Yoenis Cespedes a été opéré à un talon, la deuxième de deux opérations aux pieds qui devraient lui permettre de revenir au jeu à un certain moment la saison prochaine.

L’équipe a annoncé vendredi que Cespedes était passé sous le bistouri afin de retirer de la calcification dans son talon gauche. Cespedes avait été opéré au talon droit le 2 août.

Âgé de 33 ans, Cespedes a été limité à 38 matchs cette saison, maintenant une moyenne de ,262 avec neuf circuits et 29 points produits.