LOS ANGELES — J.D. Martinez a amorcé le troisième duel de la Série mondiale au champ gauche, vendredi, puisque les frappeurs désignés ne sont pas permis dans les matchs de la Ligue nationale.

Martinez a subi une blessure à la cheville lors du premier affrontement suite à une mauvaise glissade. Le le gérant des Red Sox, Alex Cora, avait mentionné jeudi qu’il attendrait une journée avant de décider s’il allait l’employer ou pas.

«Les entraîneurs m’ont fait faire quelques tests pour voir si ma cheville allait tenir le coup, a mentionné Martinez. C’est évidemment un peu inconfortable, mais je suis en mesure de jouer et je vais définitivement faire de mon mieux.»

Martinez et Christian Yelich des Brewers de Milwaukee ont été honorés avant la troisième rencontre entre les Red Sox et les Dodgers de Los Angeles, remportant le trophée Hank Aaron, qui est remis à chaque année aux deux meilleurs frappeurs de la Ligue américaine et de la Ligue nationale.