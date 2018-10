THOUSAND OAKS, Calif. — Tom Byrum a inscrit des oiselets sur cinq de ses sept derniers trous lors d’une ronde de 66 (moins-6), vendredi, et il se retrouve aux commandes du Championnat Invesco QQQ à l’issue de la première ronde.

Il s’agit du deuxième des trois tournois des éliminatoires de la Coupe Charles-Schwab. Le top-36 au classement saisonnier obtiendra son billet pour le Championnat de la Coupe Charles-Schwab, du 8 au 11 novembre, à Phoenix.

Âgé de 58 ans, Byrum a commencé le tournoi au 46e rang. Il n’a jamais gagné sur le circuit des 50 ans et plus et a une victoire à son palmarès sur le circuit de la PGA.

Scott Parel accuse un coup de retard. Il a remporté la Classique Boeing en août, son premier titre du circuit des Champions.

Bernhard Langer a remis une carte de 68. L’Allemand âgé de 61 ans est le champion en titre du tournoi et le meneur au classement saisonnier.

Miguel Angel Jimenez, deuxième au classement saisonnier, a égalé le score de Langer en jouant aussi 68.

Stephen Ames, de Calgary, a joué la normale et se retrouve à égalité au 27e rang.