DÉTROIT — Le défenseur Dustin Byfuglien a atteint le plateau des 500 points en carrière lorsqu’il a brisé l’égalité avec 6:45 à écouler en troisième période pour mener les Jets de Winnipeg vers un gain de 2-1 devant les Red Wings de Detroit, vendredi soir.

Les Jets ont ainsi signé leur quatrième victoire en cinq rencontres. Kyle Connor a enfilé l’aiguille au deuxième engagement et Laurent Brossoit a repoussé 27 tirs.

Andreas Athanasiou a touché la cible du côté des Red Wings et Jimmy Howard a réalisé 38 arrêts. Le défenseur des Red Wings Mike Green a disputé son premier match de la saison après avoir combattu un virus qui s’est attaqué à son foie.

Byfuglien s’est amené de la ligne bleue et a battu Howard du cercle droit. Après avoir touché le gant de Howard, la rondelle s’est enfoncée derrière la ligne des buts.

Connor a nivelé la marque grâce à un but en avantage numérique, avec 3:46 à faire en période médiane. Il s’agissait de son cinquième but de la saison.

Les Jets ont dominé les Red Wings 21-4 au chapitre des tirs au but au deuxième tiers. Howard a stoppé Bryan Little, qui s’amenait en échappée, avec 7:38 à faire au cadran, et il a de nouveau frustré Little d’un superbe arrêt de la mitaine, alors qu’il restait 4:17 avant le deuxième entracte.