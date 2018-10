SYDNEY, N.-É. — Benoît-Olivier Groulx a inscrit deux buts dans un intervalle de 2:44 tôt en troisième période et les Mooseheads de Halifax ont vaincu les Screaming Eagles du Cap-Breton 4-3, vendredi, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Samuel Asselin a accumulé un but et deux aides, alors que Cole Stewart a aussi touché la cible pour les Mooseheads (12-3-0), qui ont conservé le premier rang du classement général de la LHJMQ en inscrivant une troisième victoire de suite. Alexis Gravel a repoussé 26 lancers.

Leon Gawanke et Egor Sokolov ont récolté chacun un but et une aide, tandis que Declan Smith a été l’autre buteur des Screaming Eagles (7-7-1), qui avaient gagné leurs quatre rencontres précédentes. Kevin Mandolese a effectué 21 arrêts.

Stewart a ouvert les hostilités après 6:18 de jeu, mais Sokolov a riposté 2:29 plus tard.

Asselin a redonné les devants aux Mooseheads après 4:48 de jeu en deuxième période grâce à un but en infériorité numérique.

Smith, en avantage numérique, et Gawanke ont toutefois placé les Screaming Eagles en avant quelques instants plus tard, grâce à deux frappes en 1:08.

Groulx a finalement tranché lors du dernier tiers, créant l’égalité après 3:37 de jeu, puis donnant les devants pour de bon aux siens après 6:21 de jeu.

Wildcats 4 Titan 3 (fus.)

Jeremy McKenna a été le seul à toucher la cible lors des tirs de barrage et les Wildcats de Moncton ont défait le Titan d’Acadie-Bathurst 4-3.

McKenna et Jakob Pelletier ont amassé chacun un but et une aide en temps réglementaire, tandis qu’Alexander Khovanov a aussi marqué pour les Wildcats (10-3-2). Charles-Antoine Lavallée a repoussé 29 lancers avant d’être parfait face aux trois tireurs du Titan en fusillade.

Noah Dobson a récolté un but et une aide pour le Titan, alors que William Champagne et Liam Murphy, avec 2:23 à faire en temps réglementaire, ont aussi fait bouger les cordages. Mark Grametbauer a effectué 35 arrêts lors des 65 minutes de jeu.

Les Wildcats ont gagné leurs quatre derniers matchs, tandis que le Titan a encaissé un huitième revers de suite.

Sea Dogs 3 Islanders 4

Keith Getson a dénoué l’impasse à mi-chemin en troisième période en plus d’amasser deux aides et les Islanders de Charlottetown ont battu les Sea Dogs de Saint-Jean 4-3.

Kevin Gursoy a également récolté un but et deux aides, alors que Daniel Hardie a été crédité d’un but et une aide pour les Islanders (9-5-1). Nikita Aleandrov a été l’autre buteur de l’équipe de l’Île-du-Prince-Édouard et Dakota Lund-Cornish a stoppé 20 lancers.

Yohan Plamondon a récolté un but et une aide du côté des Sea Dogs (2-10-3), tandis que James White et Maxim Cajkovic ont aussi fait mouche. Filip Prikryl a accumulé deux aides et Alex D’Orio a effectué 54 arrêts.

Les Sea Dogs ont profité de deux de leurs cinq avantages numériques. Les Islanders ont été 1-en-5.

Drakkar 4 Saguenéens 3 (fus.)

D’Artagnan Joly a mis fin au suspense en cinquième ronde de la fusillade et le Drakkar de Baie-Comeau a gagné 4-3 face aux Saguenéens de Chicoutimi.

Joly avait aussi marqué en temps réglementaire, tout comme Christopher Merisier-Ortiz et Ivan Chekhovich. Devant le filet du Drakkar (11-3-1), Kyle Jessiman a repoussé 27 lancers lors des 65 minutes de jeu.

Jesse Sutton et Théo Rochette ont récolté chacun un but et une aide pour les Saguenéens (7-3-4), alors que Jérémy Fortin a aussi marqué un but. Alexis Shank a également stoppé 27 tirs avant la fusillade.

Rochette a créé l’égalité en marquant en avantage numérique avec 2:27 à faire en troisième période.

Phoenix 2 Voltigeurs 3

Gregor MacLeod, Brandon Skubel et Nicolas Guay, dans un filet désert, ont marqué dans un intervalle de 2:07 tard en troisième période et les Voltigeurs de Drummondville ont arraché une victoire de 3-2 au Phoenix de Sherbrooke.

Olivier Rodrigue a repoussé 28 tirs devant le filet des Voltigeurs (10-4-1).

Edouard St-Laurent et Taro Jentzsch, avec trois secondes à écouler au cadran, ont inscrit les buts du Phoenix (7-7-1). Brendan Cregan a cédé deux fois contre 39 tirs.

Armada 5 Olympiques 4 (prol.)

Luke Henman a joué les héros en touchant la cible avec 16 secondes à faire en prolongation et l’Armada de Blainville-Boisbriand a défait les Olympiques de Gatineau 5-4.

Les Olympiques avaient forcé la présentation d’un bris d’égalité grâce à des buts de Metis Roelens, en avantage numérique, et Jeffrey Durocher dans un intervalle de six secondes avec moins d’une minute à faire en troisième période.

Shawn Boudrias a récolté un but et deux aides pour les Olympiques (6-6-3), tandis que Maxim Trépanier a aussi fait bouger les cordages. Tristan Bérubé a effectué 32 arrêts.

Aleksi Anttalainen, Samuel Desgroseilliers, Alexander Katerinakis et Joël Teasdale ont été les autres buteurs de l’Armada (8-5-1). Emile Samson a repoussé 28 tirs.

Remparts 3 Océanic 1

Anthony Morrone a stoppé 18 tirs et les Remparts de Québec ont vaincu l’Océanic de Rimouski 3-1.

Jérémy Laframboise et Aleksei Sergeev, dans un filet désert, ont aussi marqué pour les Remparts (7-6-2).

Radim Salda a été l’unique buteur de l’Océanic (8-7-1). Colten Ellis a accordé deux buts sur 32 tirs.

Foreurs 1 Huskies 6

Justin Bergeron et Samuel Naud ont inscrit chacun un but et une aide et les Huskies de Rouyn-Noranda ont écrasé les Foreurs de Val-d’Or 6-1.

Rafaël Harvey-Pinard, Mathieu Gagnon, Vincent Marleau et William Dufour ont aussi touché la cible pour les Huskies (12-3-0), alors qu’Alex Beaucage a récolté deux aides. Zachary Emond a effectué 27 arrêts.

Alexandre Couture a été l’unique buteur des Foreurs (3-10-2). Mathieu Marquis a fait face à un barrage de 66 lancers et en a stoppé 60.

Tigres 1 Cataractes 4

Leon Denny a amassé un but et une aide, Lucas Fitzpatrick a réalisé 30 arrêts et les Cataractes de Shawinigan ont battu les Tigres de Victoriaville 4-1.

Roddie Sandilands, Anthony Imbeault et Jérémy Martin ont aussi marqué pour les Cataractes (5-6-0). Jan Drozg a récolté deux aides.

Sean Larochelle a répliqué pour les Tigres (6-7-1). Tristan Côté-Cazenave a cédé quatre fois contre 37 tirs.