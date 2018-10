RALEIGH, N.C. — Brock McGinn a touché la cible en temps réglementaire avant d’être le seul à faire bouger les cordages en fusillade et les Hurricanes de la Caroline ont vaincu les Sharks de San Jose 4-3, vendredi.

Les Hurricanes ont dominé les Sharks 23-6 au chapitre des tirs au but à compter du début de la deuxième période jusqu’à la moitié du dernier tiers. Les Hurricanes ont terminé la rencontre avec un avantage de 41-23 et les Sharks ont été dominés au chapitre des tirs au but pour une première fois cette saison.

McGinn, Teuvo Teravainen et Dougie Hamilton ont marqué en deuxième période pour les Hurricanes, alors que Teravainen a aussi amassé un aide sur le but de Hamilton.

Antti Suomela, avec son premier dans la LNH, Timo Meier et Tomas Hertl ont répliqué pour les Sharks.

Petr Mrazek a effectué 20 arrêts devant le filet des Hurricanes. À l’autre bout de la patinoire, Aaron Dell a été crédité de 38 arrêts.

Lors de la fusillade, Dell a frustré Justin Williams, puis Mrazek s’est dressé devant Logan Couture. Après que McGinn eut déjoué Dell, Joe Pavelski a atteint le poteau. Sebastian Aho a à son tour atteint le poteau, mais Mrazek a mis fin à la rencontre en stoppant la tentative de Joonas Donskoi.