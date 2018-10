WINNIPEG — Matt Nichols a récolté plus de 300 verges par la voie des airs pour la première fois de la saison et les Blue Bombers de Winnipeg ont obtenu leur laissez-passer pour les éliminatoires en vertu d’un gain de 29-21 devant les Stampeders de Calgary, vendredi soir.

La victoire des Bombers (10-7) a éliminé du portrait des séries les Eskimos d’Edmonton (8-9). La formation de Winnipeg terminera sa saison régulière à Edmonton la semaine prochaine.

Les Stampeders (12-5), qui ont encaissé un troisième revers d’affilée, peuvent toujours terminé au sommet de l’Association de l’Ouest si les Roughriders de la Saskatchewan (11-6) venaient à perdre ou obtenir un verdict nul samedi, face aux Lions de la Colombie-Britannique. Si les Roughriders l’emportent, les Stampeders peuvent toujours maintenir leur rang avec une victoire devant les Lions la semaine suivante.

C’était la première fois depuis juillet 2009 que les Bombers venaient à bout des Stampeders.

Nichols a complété 24 de ses 33 passes pour des gains aériens de 358 verges et a lancé deux passes de touché à Darvin Adams et Drew Wolitarsky. Il n’a subi aucune interception devant les 25,173 réunis au Investors Group Field, qui a été longtemps plongé dans un brouillard en deuxième demie.

Le quart-arrière des Stampaders Bo Levi Mitchell a vu 22 de ses 35 passes être complétées et il a repéré Markeith Ambles dans la zone des buts pour un majeur.

Adams a capté une passe de 50 verges et Wolitarsky a sauté pour attraper le ballon sur une distance de 60 verges. Le quart substitut Chris Streveler a inscrit un touché au sol suite à une course de deux verges.

Justin Medlock a réussi deux placements du côté des Blue Bombers.

Le quart substitut de Calgary Nick Arbuckle a réussi à se faufiler dans la zone des buts après une course de deux verges et Ambles a réussi un majeur suite à un attrapé d’une verge. Rene Paredes a réalisé des placements de 43, 31 et 51 verges.

Les visiteurs ont pris les devants 3-0 après le premier quart et ont quitté le terrain après la première demie avec une avance de 12-6, mais les Blue Bombers sont venus de l’arrière et se sont forgé une avance de 26-18 après le troisième quart.