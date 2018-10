DENVER — Gabriel Landeskog a dénoué l’impasse avec 13:46 à faire et l’Avalanche du Colorado a inscrit quatre buts en troisième période pour battre les Sénateurs d’Ottawa 6-3, vendredi soir, gâchant l’excellente performance de Matt Duchene à son retour à Denver.

Landeskog a permis à l’Avalanche de prendre les devants pour de bon en enfilant son neuvième but de la saison après avoir récolté la passe de Mikko Rantanen. L’Avalanche a dominé les Sénateurs après avoir tiré de l’arrière 2-0 à mi-chemin en première période.

Samuel Girard, Carl Soderberg, Rantanen, Nathan MacKinnon et Matt Nieto ont également touché la cible du côté du Colorado. Le but de Girard a permis à l’Avalanche d’obtenir un premier but par un défenseur cette saison.

Le premier trio de l’Avalanche, composé de Landeskog, MacKinnon et Rantanen, a récolté 10 points combinés. Rantanen s’est fait complice de trois buts.

Ryan Dzingel a inscrit le premier but pour les Sénateurs.

Le gardien de but de l’Avalanche, Philipp Grubauer, a obtenu son premier départ à domicile et a bloqué 21 tirs. Son vis-à-vis, Craig Anderson, a repoussé 31 rondelles pour les Sénateurs.

Duchene a été à la fois acclamé et hué par la foule réunie au Pepsi Center, à son premier match à Denver depuis qu’il a été échangé aux Sénateurs en novembre dernier.

Pour l’occasion, Duchene a trompé la vigilance de Grubauer en déviant un tir en première période et a ajouté un autre filet au deuxième engagement pour donner une avance de 3-1 aux Sénateurs.

L’attaquant a été honoré à mi-chemin en première période. Duchene s’est levé au banc des joueurs et a applaudi à son tour les partisans pour démontrer toute la gratitude qu’il éprouve pour le club avec lequel il a passé un peu plus de huit saisons.