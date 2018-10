SOELDEN, Autriche — Tessa Worley a fait fi des mauvaises conditions et elle a amorcé la saison de la Coupe du monde de ski alpin en remportant l’épreuve de Soelden, en Autriche, samedi.

La Française et championne du monde se retrouvait à quatre dixièmes de seconde de la tête lors du premier passage, mais elle a montré le meilleur temps lors du dernier.

Worley a affiché un chrono de 2:00,51 et elle a devancé l’Italienne Federica Brigone par 35 centièmes (2:00,86) et l’Américaine Mikaela Shiffrin, championne olympique en slalom géant, par 94 centièmes (2:01,45).

La championne de la Coupe du monde de slalom géant, l’Allemande Viktoria Rebensburg, occupait le deuxième rang après la première descente, mais elle a ensuite glissé hors du podium, à 99 centièmes de Worley (2:01,50).

La Canadienne Valérie Grenier, de Mont-Tremblant, s’est hissée au 11e rang, ce qui représente son meilleur résultat en carrière en slalom géant. Elle a franchi la ligne d’arrivée avec un temps de 2:03,80.

Après la première manche, Grenier était installée au 24e échelon, mais elle s’est ressaisie en connaissant la troisième meilleure descente pour remonter au classement.

«Je suis tellement excitée. Je n’en reviens pas encore, a déclaré Grenier après avoir constaté son résultat. La Coupe du monde de Soelden est une des plus difficiles et je ne me faisais aucune attente. C’est mon record personnel et c’est une belle façon de commencer la saison.»

Marie-Michèle Gagnon, de Lac-Etchemin, n’a pu se qualifier pour la deuxième manche après avoir obtenu le 32e temps de la descente initiale. Seul le top-30 peut s’élancer une deuxième fois en slalom géant.

Candace Crawford, de Toronto, a fait une chute et s’est blessée à la cheville droite. On ne connaît pas encore la gravité de sa blessure.

La chute de neige et les nuages en basse altitude ont forcé les organisateurs à abaisser les portes pour le départ.