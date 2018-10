NEWARK, N.J. — Kyle Palmieri a récolté un but et une mention d’assistance et les Devils du New Jersey ont mis fin à une séquence de trois revers en battant les Panthers de la Flortide 3-2, samedi après-midi.

Taylor Hall et Blake Coleman ont aussi enfilé l’aiguille pour les Devils, qui ont gagné pour une première fois depuis qu’ils avaient amorcé la saison avec quatre victoires consécutives.

Nico Hischier a obtenu deux aides pour les Devils tandis que Keith Kinkaid a réalisé 35 arrêts.

Les Panthers se sont inclinés pour une troisième fois en quatre parties. Mike Matheson et Mike Hoffman ont touché la cible pour les visiteurs. James Reimer a repoussé 23 rondelles.

Le prochain arrêt des Panthers aura lieu en Finlande. L’équipe croisera le fer avec les Jets de Winnipeg à Helsinki, jeudi et vendredi.