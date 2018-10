PHILADELPHIE — Brock Nelson a inscrit deux buts, Robin Lehner a repoussé 22 tirs et les Islanders de New York ont facilement vaincu les Flyers de Philadelphie 6-1, samedi.

Anders Lee a récolté un but et trois aides, Adam Pelech a amassé un but et une assistance tandis que Leo Komarov et Anthony Beauvillier ont aussi fait bouger les cordages pour les Islanders.

Les Islanders amorçaient un voyage de trois matchs à l’étranger et ils disputeront huit de leurs 11 prochaines parties à l’étranger.

Jori Lehtera a été l’unique marqueur des Flyers, qui ont encaissé un troisième revers consécutif. L’équipe tenait son match annuel de l’Halloween, mais la seule chose d’effrayante était son jeu sur la patinoire.

Michal Neuvirth a cédé six fois devant 22 lancers à son premier départ de la campagne pour les Flyers.