HAMILTON — Trevor Harris a lancé trois passes de touché et le Rouge et Noir d’Ottawa s’est assuré du titre de la section Est en battant les Tiger-Cats de Hamilton 30-13, samedi.

Harris a cloué le cercueil des Tiger-Cats avec une bombe de 79 verges à Diontae Spencer à 10:44 du troisième quart, portant le score à 27-13. Harris a complété 23 de ses 30 passes pour 267 verges de gains, avant de céder sa place derrière le centre à Dominique Davis au quatrième quart.

Le Rouge et Noir (10-7) a inscrit une cinquième victoire d’affilée à Hamilton et a balayé la série saisonnière de trois rencontres face aux Tiger-Cats. La finale de l’Est sera donc présentée à Ottawa, le 18 novembre.

Le receveur du Rouge et Noir Brad Sinopoli a capté sept passes pour 56 verges de gains et il a battu le record de la LCF qui appartenait à Ben Cahoon pour les attrapés en une saison par un joueur canadien (112 en 2003 avec les Alouettes de Montréal).

Sinopoli avait besoin de capter quatre passes pour fracasser le record de Cahoon et il en a maintenant 116 au compteur.

Les Tiger-Cats (8-9) ont encaissé un deuxième revers d’affilé, les deux face au Rouge et Noir, mais ils sont assurés de jouer à domicile lors de la demi-finale de l’Est, le 11 novembre. Ils accueilleront alors la formation qui terminera en quatrième position dans la section Ouest.

L’offensive des Tiger-Cats a été incapable d’atteindre la zone des buts à son premier match sans le receveur Brandon Banks. Ce dernier a subi une fracture de la clavicule la semaine dernière et sa saison est terminée.

Jeremiah Masoli a complété 25 de ses 48 passes pour 243 verges de gains et deux interceptions. Lirim Hajrullahu a inscrit un simple et quatre placements pour les Tiger-Cats.

Spencer et Greg Ellingson ont inscrit deux touchés chacun pour le Rouge et Noir. Lewis Ward a réussi un placement — étant précis sur une 46e tentative consécutive, améliorant son record du football professionnel — et une transformation. Spencer a aussi atteint la zone des buts sur une transformation de deux points.