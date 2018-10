CALGARY — Nicklas Backstrom a inscrit le but gagnant en tirs de barrage et le gardien de but Phoenix Copley a obtenu sa première victoire dans l’uniforme des Capitals de Washington dans une victoire de 4-3 aux dépens des Flames de Calgary, samedi.

Matt Niskanen, Jakub Vrana et T.J. Oshie ont également touché la cible pour les Capitals (5-3-2), durant le match disputé en après-midi.

Evgeny Kuznetsov a enfilé l’aiguille en fusillade et a récolté deux mentions d’assistance. Le capitaine de l’équipe, Alex Ovechkin, s’est aussi fait complice d’un but.

Matthew Tkachuk, Travis Hamonic et Elias Lindholm ont trouvé le fond du filet du côté des Flames (5-5-1) en temps réglementaire. La troupe de Bill Peters a encaissé un troisième revers d’affilée. Johnny Gaudreau a atteint le plateau des 200 aides en carrière après en avoir récolté deux au cours de la rencontre.

Sean Monahan a fait bouger les cordages en tirs de barrage. Le gardien des Flames Mike Smith a repoussé 24 des 28 rondelles dirigées vers lui dans la défaite.

Note aux lecteurs: Version Corrigée AP. Les Flames présentent un dossier de 5-5-1 et non de 5-6-0 comme mentionné dans la version précédente.