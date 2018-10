BAIE-COMEAU, Qc — Samuel L’Italien a récolté un but et trois aides, Justin Blanchette a effectué 14 arrêts et le Drakkar de Baie-Comeau a vaincu les Saguenéens de Chicoutimi 4-1, samedi, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Nathan Légaré a inscrit un but et deux aides et Ivan Chekhovich, un but et une aide, alors que Gabriel Fortier a aussi touché la cible pour le Drakkar (12-3-1), qui a gagné un troisième match de suite. Le Drakkar a aussi devancé les Mooseheads de Halifax au premier rang du classement général de la LHJMQ.

Jérémy Fortin a fourni la réplique des Saguenéens (7-4-4), qui ont encaissé un troisième revers de suite (0-1-2). Zachary Bouthillier a repoussé 34 lancers.

Les quatre buts du Drakkar ont été inscrits en avantage numérique, alors qu’ils ont obtenu neuf occasions.

Chekhovich a lancé le bal après 7:20 de jeu en première période, marquant son 10e but de la saison, puis L’Italien l’a imité avec 3:35 à faire, avec son cinquième.

Fortier a creusé l’écart à mi-chemin en troisième.

Les Saguenéens ont enfin noirci la feuille de pointage à mi-chemin en troisième période, aussi en avantage numérique. Cependant, Légaré a lui aussi inscrit son 10e but de la saison avec 4:33 à écouler au cadran.

Le défenseur des Saguenéens Michael Pellerin a écopé une punition majeure et une inconduite de partie avec 9:15 à jouer pour avoir donné un coup de genou.

Screaming Eagles 5 Mooseheads 2

Declan Smith et Mitchell Balmas ont inscrit chacun un but et une aide, Kevin Mandolese a effectué 26 arrêts et les Screaming Eagles du Cap-Breton ont battu les Mooseheads de Halifax 5-2.

Adam McCormick, Isiah Campbell et Leon Gawanke, dans un filet désert, ont aussi fait bouger les cordages pour les Screaming Eagles (8-7-1), qui ont vengé un revers de 4-3 encaissé aux mains des Mooseheads la veille.

Du côté des Mooseheads (12-4-0), qui disputaient un premier match à domicile après avoir commencé la saison avec 15 rencontres à l’étranger, Jake Ryczek a récolté un but et une aide et Jared McIsaac a aussi trouvé le fond du filet. Alexis Gravel a cédé quatre fois sur 27 tirs.

McIsaac a ouvert la marque après seulement 2:53 de jeu pour les Mooseheads, qui avaient gagné leurs trois rencontres précédentes. Cependant, Balmas, Smith et Campbell ont touché la cible avant la fin du premier vingt pour les Screaming Eagles.

McCormick a creusé l’écart à 4-1 après 2:30 de jeu en troisième période, avant de voir Ryczek redonner espoir aux partisans des Mooseheads à mi-chemin de l’engagement. Mandolese et les Screaming Eagles ont toutefois fermé la porte par la suite.